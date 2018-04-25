В Москве задержали кыргызстанцев, объявленных в розыск на родине за преступления

В Москве задержали трех кыргызстанцев, которые совершили преступления на родине. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Все трое находились в межгосударственном розыске.

Так, 26-летнего кыргызстанца три месяца разыскивал ОВД Узгенского района Ошской области за умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений.

47-летнюю женщину объявили в розыск в городе Ош за умышленное уничтожение или повреждение личного имущества граждан.

Еще одного 37-летнего кыргызстанца разыскивал с августа 2017 года ОВД Араванского района за неуплату средств на содержание детей, неисполнение приговора или решения суда.

Их водворили в ИВС отделов полиции города Москвы. Решается вопрос об экстрадиции на родину, сообщили в МВД Кыргызстана.