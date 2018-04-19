Депутаты украинской Рады подрались после эфира на телевидении

Депутат Верховной рады Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции «Радикальной партии» Дмитрий Линько подрались после эфира на украинском телеканале NewsOne. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным телеканала, конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции «Радикальной партии».

«Еще во время эфира нардепы напряженно общались друг с другом. Мельничук пытался ударить Линько еще в эфире, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил. Как только они вышли из эфира, произошла драка», — сообщил телеканал.

После эфира Дмитрий Линько отметил, что заявление в полицию писать не будет, но нос у него, скорее всего, сломан. Он сделает все, чтобы Сергей Мельничук ответил по закону.

«Ну а пока я домой — спать», — добавил Линько.

Сергея Мельничука исключили из фракции «Радикальной партии» еще 5 февраля 2015 года. Как объяснили радикалы, причиной стали действия, «дискредитирующие депутата».