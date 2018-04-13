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Происшествия

В Таласе водителя представителя правительства в области обвинили в избиении

Житель села Кок-Токой Каныбек Иманбаев обвинил водителя полномочного представителя правительства в Таласской области в избиении. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Каныбек Иманбаев в своем заявлении указал, что между ним и водителем полпреда возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

В УВД Таласской области подтвердили эту информацию. По данным правоохранителей, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Заявитель сообщил, что 9 апреля его избили в селе Кок-Токой. Сейчас идет проверка по заявлению. Потерпевший находится в больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в УВД.
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