В Таласе водителя представителя правительства в области обвинили в избиении

Житель села Кок-Токой Каныбек Иманбаев обвинил водителя полномочного представителя правительства в Таласской области в избиении. Об этом ИА «24.kg» сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что Каныбек Иманбаев в своем заявлении указал, что между ним и водителем полпреда возникла словесная перепалка, переросшая в драку.

В УВД Таласской области подтвердили эту информацию. По данным правоохранителей, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Заявитель сообщил, что 9 апреля его избили в селе Кок-Токой. Сейчас идет проверка по заявлению. Потерпевший находится в больнице. Назначена судебно-медицинская экспертиза», — отметили в УВД.