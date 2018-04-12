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Происшествия

В Якутии водитель трижды переехал пенсионерку

В Якутии (Россия) водитель внедорожника три раза переехал 79-летнюю пенсионерку. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на телеканал «Якутия 24», видео разместил портал Crim Yakutia на YouTube.

Инцидент произошел в поселке Намцы 11 апреля. Водитель, двигаясь задним ходом, не заметил женщину, сбил ее и проехал по ней задним и передним колесами. После этого он выкрутил руль машины и дал газ, еще раз проехавшись по пострадавшей.

Находившийся за рулем мужчина скрылся с места ДТП, но благодаря записям с камер видеонаблюдения был опознан и задержан.

Пострадавшую с травмами позвоночника доставили в больницу.
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