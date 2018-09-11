Наезд на пешеходов в Москве. Водителя арестовали на два месяца

Кузьминский суд Москвы вчера избрал меру пресечения в виде ареста для водителя автомобиля, совершившего наезд на пешеходов, граждан Кыргызстана, на Новочеркасском бульваре. Об этом сообщили российские СМИ.

По решению суда 20-летний гражданин России Бекжан Сарбишев помещен под стражу на два месяца, до 8 ноября.

В результате наезда пострадали 11 человек, 10 из которых граждане Кыргызстана. От полученных травм один человек скончался в больнице, еще четверо находятся в крайне тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство, покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом». Бекжан Сарбишев поджидал обидчиков сестры и намеренно совершил на них наезд.