18:41
-3
USD 69.37
EUR 84.05
RUB 1.23
Общество

На трассе Астана — Караганда в ДТП погиб кыргызстанец

На трассе Астана — Караганда в ДТП погиб кыргызстанец. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Отмечено, что ДТП случилось 12 января около 13.00 на трассе Астана — Караганда, неподалеку от села Ижевского Аршалынского района Акмолинской области Казахстана.

По полученной из ОВД Аршалинского района информации, в результате автонаезда погиб 45-летний гражданин КР, уроженец села Кызыл-Кошчу Кара-Суйского района Ошской области.

Машиной управлял гражданин РК. В условиях плохой видимости он не заметил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Погибший вместе с родственником ехал транзитом в Россию. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ссылка:
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавший в Москве кыргызстанец находится в коме
В Джалал-Абаде семье погибшего в ДТП милиционера оказали материальную помощь
Дело о ДТП, в котором погиб Темир Джумакадыров, направлено в суд
Водитель, сбивший насмерть мальчика и трех женщин, получил 10 лет
В Москве автобус врезался в остановку. Есть жертвы
За ДТП со смертельным исходом в Кыргызстане будут сажать на семь лет
Студент сбил инспектора ГАИ. Суд вынес решение о его аресте на два месяца
Двое пострадавших в ДТП на трассе Бишкек — Ош остаются в тяжелом состоянии
Минздрав поможет пострадавшим в ДТП в Самарской области кыргызстанцам
Кыргызстанка просит помочь спасти сына, который попал в жуткое ДТП под Самарой
Популярные новости
Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры Экс-советник главы MegaCom, отбывающий 25-летний срок, изготавливает сувениры
Энергетики назвали причину смога над Бишкеком Энергетики назвали причину смога над Бишкеком
Ошибка в&nbsp;новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан Ошибка в новых загранпаспортах. ГРС уверяет, что проверяла бдительность граждан
В&nbsp;Кыргызстане намерены в&nbsp;два раза снизить цены на&nbsp;регистрацию авто. Временно В Кыргызстане намерены в два раза снизить цены на регистрацию авто. Временно
Бизнес
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: безлимит на&nbsp;все! «Ночь без границ» от MegaCom: безлимит на все!
Мобильный Интернет&nbsp;О! в&nbsp;северных областях страны стал еще быстрее Мобильный Интернет О! в северных областях страны стал еще быстрее
Мобильный оператор&nbsp;О! построил еще десятки новых объектов связи на&nbsp;юге Мобильный оператор О! построил еще десятки новых объектов связи на юге
Оцените преимущества виртуального номера от&nbsp;MegaCom Оцените преимущества виртуального номера от MegaCom