На трассе Астана — Караганда в ДТП погиб кыргызстанец. Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Отмечено, что ДТП случилось 12 января около 13.00 на трассе Астана — Караганда, неподалеку от села Ижевского Аршалынского района Акмолинской области Казахстана.

По полученной из ОВД Аршалинского района информации, в результате автонаезда погиб 45-летний гражданин КР, уроженец села Кызыл-Кошчу Кара-Суйского района Ошской области.

Машиной управлял гражданин РК. В условиях плохой видимости он не заметил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте.

Погибший вместе с родственником ехал транзитом в Россию. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.