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Общество

Перед ДТП погибшие распивали алкоголь на обочине дороги

Перед смертельным дорожно-транспортным происшествием погибшие пешеходы распивали спиртные напитки, сидя у обочины дороги. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в МВД КР.  

По их данным, после пешеходы переходили дорогу не по пешеходному переходу, а в неположенном месте. Также в момент ДТП на трассе отсутствовало дорожное освещение.    

Накануне в селе Военно-Антоновка 23-летний водитель «Мерседеса» совершил наезд на двух молодых мужчин, 1988 и 1987 годов рождения. От полученных травм они скончались на месте. Машина водворена на штрафстоянку Сокулукского РОВД.  

По данным наркологической экспертизы, на момент ДТП водитель был трезв. Следствием назначены все необходимые экспертизы.  
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