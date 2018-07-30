В Бишкеке поезд сбил велосипедиста

В Бишкеке пассажирский поезд сбил велосипедиста. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Уточняется, что велосипедист попал под пассажирский поезд, который направлялся из Бишкека в Москву.

«Примерно в 13.00 на пересечении улиц Некрасова и Льва Толстого велосипедист пытался перечесь железнодорожный переезд. Машинист поезда сигналил ему, однако мужчина не услышал гудков, так как находился в наушниках. Поезд практически успел остановиться, но все равно сбил 23-летнего парня. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали», — проинформировали в МВД.