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Происшествия

В Бишкеке поезд сбил велосипедиста

В Бишкеке пассажирский поезд сбил велосипедиста. Об этом ИА «24.kg» сообщили в МВД.

Уточняется, что велосипедист попал под пассажирский поезд, который направлялся из Бишкека в Москву.

«Примерно в 13.00 на пересечении улиц Некрасова и Льва Толстого велосипедист пытался перечесь железнодорожный переезд. Машинист поезда сигналил ему, однако мужчина не услышал гудков, так как находился в наушниках. Поезд практически успел остановиться, но все равно сбил 23-летнего парня. Пострадавший получил травмы, его госпитализировали», — проинформировали в МВД.
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