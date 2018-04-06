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Убийство в «Арча-Бешике». Милиция задержала подозреваемого

Сотрудники милиции задержали подозревамого в убийстве 30-летней девушки в жилмассиве «Арча-Бешик». Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.  

По предварительным данным, женщина скончалась от полученных травм, несовместимых с жизнью.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК КР. В ходе расследования установлено, что в ночь с 4 на 5 апреля женщина вместе с сожителем была у друга в гостях. В этот момент ее сожитель распивал спиртное. Вскоре между парой возникла ссора, мужчина избил женщину и ушел. Задержан подозреваемый в убийстве 25-летний М.М. Его водворили в ИВС. У женщины остались трое маленьких детей. Они находятся у родственников», — сообщили в ГУВД.
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