На Иссык-Куле пятилетний мальчик заблудился в лесу. Его нашли спустя сутки

В селе Кайырма-Арык Ак-Cуйского района Иссык-Кульской области заблудившегося пятилетнего мальчика нашли спустя сутки. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель начальника УВД области Эрлан Атантаев.

По его словам, Эрлан Аширов пропал 3 апреля. В последний раз его видели вечером соседские ребята.

«Сначала ребенка искали родственники и соседи. А утром родные мальчика обратились в милицию. Село расположено рядом с лесом и горами. На поиски ребенка привлекли около 90 милиционеров. Кроме того, его искали односельчане, старшеклассники, местная молодежь и даже люди из соседних сел. Вчера вечером Эрлана нашли в лесу. Состояние мальчика стабильное. Он немного замерз, испуган, но в целом хорошо себя чувствует», — рассказал Эрлан Атантаев.

Он отметил, что мальчик растет с бабушкой и дедушкой. Отец ребенка умер пять лет назад, а мать уехала на заработки.