Гражданин Узбекистана купил поддельный кыргызский паспорт в Оше

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Ак-Жол — автодорожный» задержали гражданина Узбекистана, пытавшегося выехать в Казахстан по поддельному кыргызскому паспорту. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По его данным, в документе выявили признаки частичной подделки фотографии. В ходе разбирательства задержанный пояснил, что он гражданин Узбекистана. По словам мужчины, паспорт он приобрел в Оше, куда прибыл, предъявив действительный документ.

Воспользоваться поддельным паспортом иностранец решил в связи с тем, что ему запрещен въезд в Россию.

После оформления документов задержанный передан сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.