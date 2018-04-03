На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ругались из-за забора

Государственная пограничная служба Кыргызстана сообщает, что сегодня, 3 апреля, произошел конфликт между жителями приграничных сел Уч-Добо Баткенского района Баткенской области и Ходжа-Аъло Исфаринского района Таджикистана.

Причиной конфликта стал оградительный забор, который пыталась установить жительница села Уч-Добо. Территория села относится к несогласованным участкам государственной границы, проведение любых хозяйственных работ там запрещено. Однако гражданка Кыргызстана проигнорировала запрет, что вызвало возмущение граждан Таджикистана - жителей села Ходжа- Аъло.

Словесная перепалка, в которую были вовлечены около 50 человек с двух сторон, переросла в закидывание камней друг друга.

Конфликт локализован. В настоящее время с жителями приграничных районов встречаются акимы Баткенского района КР и Исфаринского района РТ.

ГПС КР контролирует ситуацию на кыргызско-таджикском участке госграницы. Пограничные подразделения, дислоцированные в Баткенской области, переведены на усиленный вариант службы.