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Происшествия

Через ПТК «Кок-Талаа» пропустили 60-тонный грузовик. Тайно

Сотрудники ПТК «Кок-Талаа» скрыли проезд грузовой машины с нефтью весом почти 60 тонн. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, в августе 2017 года через ПТК «Кок-Талаа» в сторону Таджикистана без процедуры взвешивания проехала грузовая автомашина Foton, общий вес которой составил более 59 тонн. Однако должностные лица ПТК скрыли этот факт.

Из УГНС по Ноокенскому району (об опломбировании и отпуске ГСМ) и УГНС по Кадамджайскому району (о проезде указанного авто через ПТК) получены подтверждающие ответы.

В результате проезда авто без оплаты в бюджет государства не поступило свыше 200 тысяч сомов (по предварительным расчетам), а также причинен ущерб дорожному полотну автотрассы Джалал-Абад — Баткен.

По факту возбуждено уголовное дело. ГСБЭП ведется следствие.
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