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Происшествия

Школа в Нарынском районе, открытая в 2011 году, уже разрушается

Из-за нарушения технических требований при строительстве фундамент средней школы имени Ж.Мамбетова, которую сдали в эксплуатацию в 2011 году, разрушается и может обрушиться. Об этом сообщила пресс-служба Госэкотехинспекции.

По словам инспекторов, здание школы построено с нарушениями. Из-за несоблюдения строительных норм на стенах спортзала появились трещины, пол начал проседать. Есть угроза для жизни школьников.

По выявленным нарушениям сотрудники Госэкотехинспекции дали предписания руководству школы и представителям строительной компании. В случае невыполнения требований в указанный срок материалы передадут в правоохранительные органы для принятия мер в отношении ответственных лиц.
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