Коттеджи у Орто-Алышского водозабора: чем это грозит водоснабжению столицы

Строительство коттеджей практически вплотную к Орто-Алышскому водозабору — одному из ключевых источников питьевой воды Бишкека — вызвало вопросы о соблюдении санитарной зоны и безопасности водоснабжения столицы.

Читайте по теме В Бишкеке коттеджи построили впритык к водозабору: мэр приказал снести

На ситуацию накануне обратил внимание мэр города Айбек Джунушалиев во время рабочего объезда. Он поручил проверить законность строительства рядом со стратегическим объектом и напомнил о необходимости строгого соблюдения санитарной зоны.

Орто-Алышский водозабор обеспечивает питьевой водой около 40 процентов жителей столицы, поэтому территория вокруг него должна находиться под особым контролем.

«Как минимум за забором должна быть охранная зона, а тут дорога. Это стратегический объект. Нужно проверить законность каждого объекта вплоть до сноса», — заявил он.

Как сообщили в мэрии Бишкека, градоначальник поручил подготовить опорные планы территории, проверить законность всех объектов вблизи водозабора и усилить контроль за соблюдением санитарных требований.

Что такое зоны санитарной охраны

«Надо будет — сносите, очищайте. У вас охранная зона, а вам уже заборы ломают. Охранная зона должна быть полностью обеспечена», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

Как сообщили 24.kg в муниципальном предприятии «Бишкекводоканал», для защиты источников питьевой воды создаются зоны санитарной охраны (ЗСО) — специальные территории вокруг водозаборов и водопроводных сооружений.

Зоны санитарной охраны делятся на три пояса.

Первый пояс (строгого режима) — это территория самого водозабора. Она ограждается и охраняется, здесь запрещены проживание людей и любое строительство, кроме объектов водоснабжения.

Второй и третий пояса являются зонами ограничений и наблюдения. Они предназначены для предотвращения микробного и химического загрязнения источников воды. В этих зонах запрещено размещать потенциально опасные объекты, такие как склады горюче-смазочных материалов, кладбища или свалки. Расстояние таких зон может составлять от 200 до 500 метров.

Граница первого пояса санитарной охраны устанавливается не менее чем в 30 метрах от водозабора, а при недостаточной защищенности подземных вод — не менее 50 метров.

Земельные участки, на которых располагаются водозаборы, должны соответствовать требованиям Технического регламента «О безопасности питьевой воды».

Кроме того, для предотвращения загрязнения источников водоснабжения постановлением правительства Кыргызской Республики от 31 января 2018 года № 68 утверждены санитарно-эпидемиологические требования к зонам санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.

Фото 24.kg

Первый пояс зоны санитарной охраны устанавливается по периметру ограждения водозаборов. Ограждение водозаборных сооружений выполняется в соответствии с требованиями СН КР 40‑01:2023 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (ранее — СНиП 2.04.02-84).

Согласно этим нормам, водопроводные сооружения должны быть защищены и ограждены для предотвращения несанкционированного доступа.

ЗCО первого пояса вокруг станций водоподготовки, насосных станций и резервуаров должна иметь ограждение высотой около двух метров, дополнительно оснащенное колючей проволокой.

Такие требования направлены на обеспечение безопасности стратегических объектов и сохранение качества питьевой воды.

Охрана водозаборных сооружений

По данным МП «Бишкекводоканал», водозаборные сооружения относятся к категории стратегических объектов.

Согласно Закону Кыргызской Республики «О стратегических объектах Кыргызской Республики» и постановлению правительства № 99 от 17 февраля 2014 года, объекты водоснабжения отнесены к категории «Б» — важные стратегические объекты.

Для предотвращения доступа посторонних лиц на объекты водоснабжения действует система охраны. Всего на объектах предприятия работает 77 охранных постов — это водозаборы, очистные сооружения и другие объекты.

Фото 24.kg

Из них 43 поста, обеспечивающие основной объем водоснабжения столицы и имеющие открытый доступ к питьевой воде, охраняются по договору с подразделением ведомственной милиции системы Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Охрана осуществляется вооруженными нарядами и группами быстрого реагирования.

Остальные 23 поста, относящиеся к второстепенным объектам водоснабжения и водоотведения и работающие в автономном режиме, охраняются частными охранными агентствами.

Эксперт предупреждает о рисках строительства

Эксперт по водным и энергетическим ресурсам Центральной Азии Эрнест Карыпбеков также обращает внимание на проблему строительства рядом с источниками водоснабжения.

По его словам, застройка рядом с водозаборами может представлять риск для системы водоснабжения и состояния подземных вод.

«К сожалению, несколько десятков лет при строительстве объектов не учитывались экологические и технические требования. Погоня за прибылью может привести к плачевному состоянию», — отмечает эксперт.

Он подчеркивает, что санитарные зоны вокруг водозаборов должны строго соблюдаться, поскольку любое строительство вблизи источников воды может создавать дополнительные риски для их безопасности.

Мнение экс-мэра Феликса Кулова

Бывший градоначальник столицы и уроженец села Байтик Феликс Кулов также выразил свое мнение в социальных сетях. Он подчеркнул, что к проверке законности строительства коттеджей рядом с водозабором «Орто-Алыш» должны подключиться не только мэрия Бишкека, но и прокуратура, Минприроды и Госстрой. По его словам, речь идет о стратегическом объекте, который обеспечивает питьевой водой значимую часть жителей столицы, поэтому любые решения по застройке вблизи него требуют особого контроля.

Фото 24.kg

По словам Феликса Кулова, строительство жилых объектов в непосредственной близости от водозабора может рассматриваться как нарушение санитарных и экологических требований. В связи с этим, считает он, необходимо провести тщательную проверку и обеспечить защиту источников питьевой воды, от которых зависит водная безопасность Бишкека и здоровье его жителей.