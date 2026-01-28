Задержка строительства в Оше: застройщику «Визион Групп» вынесли предупреждение

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Минстрое вынес предупреждение ОсОО «Визион Групп». Причина — задержка сроков возведения жилого комплекса «Виктория» в Ошской области.

Как сообщили в ведомстве, директор департамента Эрназарбек Суеркулов провел встречу с дольщиками, выразившими недовольство деятельностью компании. Во встрече также участвовали руководитель «Визион Групп» Арслан Момошев и инспекторы департамента.

В ходе обсуждения рассмотрены обращения граждан, приобретших жилье у застройщика. Представители фирмы пояснили, что строительство комплекса затягивается из-за нехватки финансовых средств.

В настоящее время департамент создал специальную комиссию, которая проверяет уставный капитал компании, качество строительных работ и общую деятельность застройщика.

Для устранения выявленных нарушений и полного завершения объекта ОсОО установлен срок до июня.

По итогам проверки и на основании заключения комиссии материалы будут переданы в правоохранительные органы для юридической оценки деятельности компании.