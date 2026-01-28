Задержка строительства в Оше: застройщику «Визион Групп» вынесли предупреждение

Департамент государственного архитектурно-строительного контроля при Минстрое вынес предупреждение ОсОО «Визион Групп». Причина — задержка сроков возведения жилого комплекса «Виктория» в Ошской области.
Как сообщили в ведомстве, директор департамента Эрназарбек Суеркулов провел встречу с дольщиками, выразившими недовольство деятельностью компании. Во встрече также участвовали руководитель «Визион Групп» Арслан Момошев и инспекторы департамента.
В ходе обсуждения рассмотрены обращения граждан, приобретших жилье у застройщика. Представители фирмы пояснили, что строительство комплекса затягивается из-за нехватки финансовых средств.
В настоящее время департамент создал специальную комиссию, которая проверяет уставный капитал компании, качество строительных работ и общую деятельность застройщика.
Для устранения выявленных нарушений и полного завершения объекта ОсОО установлен срок до июня.
По итогам проверки и на основании заключения комиссии материалы будут переданы в правоохранительные органы для юридической оценки деятельности компании.
ОсОО «Визион Групп» — строительная компания, зарегистрированная в 2015 году. Работает на рынке недвижимости Кыргызстана, преимущественно в Оше и Джалал-Абаде. Основной профиль деятельности — строительство жилых и коммерческих объектов, включая многоквартирные дома и жилые комплексы различных классов.
Среди заявленных проектов компании — жилой комплекс «Виктория» в Оше, а также «Визион Резиденс», Life Park, «Спутник», «Фрунзенский», «Малина Лайф», «Томирис» и другие. Часть объектов введена в эксплуатацию, часть находится на стадии строительства.
По данным открытых источников, директором ОсОО «Визион Групп» является Арслан Момошев, учредители — Бактыяр Колдошов и Кайназар Куттубай уулу.
В последние годы дольщики компании неоднократно заявляли о задержках сроков сдачи жилья и трудностях с оформлением технической документации на квартиры. Отдельные депутаты Жогорку Кенеша еще в прошлом году сообщали, что от деятельности застройщика в Оше могут пострадать около тысячи человек.