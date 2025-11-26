В соцсетях бурно обсуждают строительство комплекса Old Bishkek: пользователи пытаются рассмотреть в реальном объекте обещанный «Таймс-сквер» или «Монте-Карло», но, по их словам, пока видят лишь очередную коробку в центре города. Эскиз, представленный ранее, по мнению горожан, заметно отличается от того, что растет на площадке сегодня.

Фото из социальных сетей. Old Bishkek: в соцсетях ищут сходство с «Таймс-сквером», но пока безуспешно

Комментаторы иронизируют, что «ожидание и реальность» снова живут в параллельных мирах, а креативность проекта, обещанная застройщиком, пока скрыта под слоями бетона.

Напомним, владелец проекта Нариман Тюлеев ранее просил дать время, уверяя, что район кардинально преобразится. Он сравнивал будущий комплекс то с «Таймс-сквером», то с «Монте-Карло».

Строительство стартовало весной, и с мая движение было перекрыто.

А что обещали по проекту: