Общество

Минстрой приостановил в Манасе стройку объекта без разрешительных документов

Государственный департамент архитектурно-строительного контроля при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства проводит проверки строительных объектов в Джалал-Абадской области.


Фото Минстроя

По данным пресс-службы ведомства, были осмотрены стройка больницы на 75 коек на улице Пушкина в городе Манасе, а также объект, расположенный на улице Эркиндик, 68.

Установлено, что на втором объекте работы ведутся самовольно — без архитектурных документов и разрешений. Строительство приостановлено, выдано предписание об устранении нарушений.

А при строительстве больницы на 75 коек, которое ведет ОсОО «Невада», установлено, что отдельные этапы возведения не сдавались в установленном порядке. По данному факту составлен акт, выдано письменное предписание об устранении нарушений и наложен административный штраф.
