Общество

Из-за нарушений проекта в Бишкеке приостановили возведение жилых домов

В Бишкеке временно приостановлено строительство нескольких жилых домов из-за нарушений проектных норм. Об этом сообщает Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства КР.

Как уточнили в ведомстве, управление государственного архитектурно-строительного контроля Бишкека выявило отклонения от утвержденного проекта при возведении 9-этажных домов по адресам: улицы Токмокская, 45 и 47, Загорская, 22 и 24, а также на объекте на улице Мичурина, 27.

Ответственным за строительство на всех объектах является ОсОО «Стальмонтаж плюс». 

По итогам проверки компании начислен штраф в размере 423 тысячи сомов.

Кроме того, ей вынесено письменное предупреждение, а лицензия приостановлена до устранения нарушений и приведения объектов в соответствие с проектной документацией.

В министерстве напомнили, что все строительные и монтажные работы должны выполняться строго в рамках утвержденного проекта, с соблюдением правил техники безопасности и строительных норм.
