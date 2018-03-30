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Поэта Темирлана Ормукова посетили сотрудники Наццентра по предупреждению пыток

Поэта Темирлана Ормукова посетили сотрудники Национального центра по предупреждению пыток. Об этом ИА «24.kg» сообщил глава центра Нурдин Сулайманов. 

По его словам, Темирлан Ормуков пожаловался на неправомерные действия следователя. «В частности, на психологическое давление со стороны следователя и угрозы поместить его в «пресс-хату» СИЗО. Сотрудники НЦПП посетили поэта в железнодорожной больнице. Со слов врачей, у Ормукова была попытка суицида. Когда ему стало плохо с сердцем и он просил вызвать врачей, следователь, по его словам, не поверил ему и заявил, что он притворяется. Тогда поэт достал из кармана лезвие и вспорол себе живот», — рассказал Нурдин Сулайманов.

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В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением обратился в милицию и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.
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