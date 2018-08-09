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Общество

Поэт Темирлан Ормуков подал в суд на Индиру Джолдубаеву. Просит два ведра монет

Слепой поэт Темирлан Ормуков подал в суд на бывшего генпрокурора Индиру Джолдубаеву. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. 

По его словам, экспертиза его стихотворения «Заболело сердце президента» (посвященного Алмазбеку Атамбаеву. - Прим. 24.kg) представила заключение на русском языке. Поэт заявил, что за оказанное на него давление и испорченные нервы Индира Джолдубаева должна выплатить ему два ведра монет. 

В Верховном суде 24.kg сообщили, что исковое заявление от Темирлана Ормукова подано в Октябрьский районный суд Бишкека. Его изучают.

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В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого поэт обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте. По заявлению о коррупции провели проверку. Названные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.
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