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Общество
Сюжеты: Дело Алмазбека Атамбаева, Освобождение Азиза Батукаева

Атамбаеву грозит еще одно дело? Заявление поэта приняла Военная прокуратура

Заявление незрячего поэта Темирлана Ормукова в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева рассмотрит Военная прокуратура. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

Поэт требует возбудить еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы государства по факту несостоявшейся экстрадиции Жаныша Бакиева. 

В ходе следствия по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (приговор оглашен в Первомайском райсуде Бишкека. — Прим. 24.kg) были упущены, как считает Темирлан Ормуков, важные моменты. В своем заявлении он приводит, какие именно. 

Напомним, что уголовное дело в отношении самого Темирлана Ормукова прекратили в феврале 2019 года.

В начале 2017-го в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, было начато уголовное производство за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого поэт обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в ЖК. Позже парламентарий отозвал его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/159077/
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