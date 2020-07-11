Атамбаеву грозит еще одно дело? Заявление поэта приняла Военная прокуратура

Заявление незрячего поэта Темирлана Ормукова в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева рассмотрит Военная прокуратура. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Поэт требует возбудить еще одно уголовное дело в отношении бывшего главы государства по факту несостоявшейся экстрадиции Жаныша Бакиева.

В ходе следствия по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева (приговор оглашен в Первомайском райсуде Бишкека. — Прим. 24.kg) были упущены, как считает Темирлан Ормуков, важные моменты. В своем заявлении он приводит, какие именно.

Напомним, что уголовное дело в отношении самого Темирлана Ормукова прекратили в феврале 2019 года.

В начале 2017-го в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, было начато уголовное производство за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого поэт обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в ЖК. Позже парламентарий отозвал его.