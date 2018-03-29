Поэта Темирлана Ормукова увезли в больницу. Плохо с сердцем

Слепого поэта Темирлана Ормукова, вспоровшего себе в знак протеста живот, увезли в Национальный кардиологический центр. Об этом ИА «24.kg» сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, в ГУВД Бишкека заявили, что решение Октябрьского райсуда будет исполнено в любом случае.

«В милиции также нам сказали, что Темирлан Ормуков будет помещен в СИЗО-1. Но это пытки. Он инвалид по зрению и не может содержаться с другими арестантами», — отметил Адиль Турдукулов.

В ГУВД сообщили, что особых увечий Темирлан Ормуков себе не нанес. Ему стало плохо с сердцем.

«Сейчас врачи его обследуют, и если установят, что он не нуждается в госпитализации и его состояние здоровья не внушает опасений, то под конвоем его перевезут в СИЗО-1», — отметили в ведомстве.

В начале февраля 2017 года в отношении Темирлана Ормукова, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева, возбудили уголовное дело за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев. Его Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в парламенте.

По заявлению о коррупции провели проверку. Озвученные Темирланом Ормуковым факты не подтвердились.