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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Заявление Темирлана Ормукова на Атамбаева Генпрокуратура направила в МВД

Заявление незрячего поэта Темирлана Ормукова в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева о том, что его нужно привлечь к ответственности за согласие на незаконную спецоперацию по обмену криминального авторитета Азиза Батукаева на Жениша Бакиева, направлено в МВД. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Поэт требует, чтобы правоохранительные органы начали досудебное производство. «Сначала я написал в Генпрокуратуру, но мое заявление передали Военной прокуратуре. Сейчас вот в следственную службу МВД», — отметил он.

Напомним, что уголовное дело в отношении самого Темирлана Ормукова прекратили в феврале 2019 года.

В начале 2017-го в отношении незрячего поэта, известного критическими высказываниями в адрес политиков, включая Алмазбека Атамбаева, было начато уголовное производство за клевету.

С заявлением в милицию обратился и депутат парламента Дастан Бекешев, которого Темирлан Ормуков обвинил в получении крупной суммы от торгующих праворульными автомобилями предпринимателей за якобы поддержку их интересов в Жогорку Кенеше. Позже парламентарий отозвал его.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161204/
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