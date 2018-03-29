Кыргызстанцев с оружием задержали на границе. Ходили на рыбалку

В местности Беш-Таш 27 марта пограничники Ала-Букинского отряда совместно с сотрудниками территориального подразделения ГКНБ КР задержали пятерых граждан Кыргызстана, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, сначала задержали двоих, у которых изъяты винтовка калибра 12 мм, винтовка ТОЗ-8, три самодельных патрона и патрон заводского выпуска. У задержанных отсутствовали разрешительные документы на оружие. По их словам, они приехали в местность Беш-Таш на рыбалку.

Через час пограничники задержали еще одну группу граждан Кыргызстана, у которых обнаружены пятизарядная винтовка SARSILMAZ калибра 12 мм, 25 патронов заводского выпуска и четыре самодельных патрона. Как заявили задержанные, они выезжали на охоту. Однако ни добычи, ни разрешительных документов на оружие у задержанных не имелось.

После оформления соответствующих документов все пятеро и изъятое оружие с боеприпасами переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ.