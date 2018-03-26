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Происшествия

Кыргызстанец пытался провезти в Казахстан пистолет

На КПП «Актилек-автодорожный» 25 марта пограничники обнаружили у кыргызстанца, следовавшего в Казахстан, травматический пистолет.  Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, пистолет, у которого на крышке ствола механическим путем удалены надписи, был обнаружен во время досмотра в бардачке машины 20-летнего гражданина Кыргызстана Д.Д.уулу.  Однако разрешительные документы на оружие у кыргызстанца отсутствовали.

В этот же день пограничный наряд заставы «Токмак» недалеко от автотрассы Бишкек — Торугарт обнаружил магазин от автомата АК-74.
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