Кыргызстанец пытался провезти в Казахстан пистолет

На КПП «Актилек-автодорожный» 25 марта пограничники обнаружили у кыргызстанца, следовавшего в Казахстан, травматический пистолет. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы.

По его данным, пистолет, у которого на крышке ствола механическим путем удалены надписи, был обнаружен во время досмотра в бардачке машины 20-летнего гражданина Кыргызстана Д.Д.уулу. Однако разрешительные документы на оружие у кыргызстанца отсутствовали.

В этот же день пограничный наряд заставы «Токмак» недалеко от автотрассы Бишкек — Торугарт обнаружил магазин от автомата АК-74.