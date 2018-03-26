В Россию не пустили 76 тысяч саженцев плодовых деревьев из Кыргызстана

Две грузовые машины задержали в Алтайском крае России. На них жители Кыргызстана пытались ввезти более 30 тонн посадочного материала, сообщили российские СМИ.

Как отмечается, установить происхождение саженцев невозможно: на упаковках нет необходимой информации.

«Двое граждан Кыргызстана ввозили саженцы абрикоса, айвы, яблони, груши, черешни, хурмы, персика, а также розы и сосны. Саженцы сопровождались фитосанитарным сертификатом, но на упаковке отсутствовала маркировка о стране происхождения груза и экспортере. Данная маркировка должна обязательно наноситься на упаковку, в которой находится подкарантинная продукция», — сообщил журналистам государственный инспектор управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Александр Брыксин.

По его словам, владельцы груза планировали реализовать плодовые деревья в Алтайском крае, а часть — в соседней Кемеровской области.