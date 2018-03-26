23:43
USD 68.17
EUR 84.09
RUB 1.19
Происшествия

В Россию не пустили 76 тысяч саженцев плодовых деревьев из Кыргызстана

Две грузовые машины задержали в Алтайском крае России. На них жители Кыргызстана пытались ввезти более 30 тонн посадочного материала, сообщили российские СМИ.

Как отмечается, установить происхождение саженцев невозможно: на упаковках нет необходимой информации.

«Двое граждан Кыргызстана ввозили саженцы абрикоса, айвы, яблони, груши, черешни, хурмы, персика, а также розы и сосны. Саженцы сопровождались фитосанитарным сертификатом, но на упаковке отсутствовала маркировка о стране происхождения груза и экспортере. Данная маркировка должна обязательно наноситься на упаковку, в которой находится подкарантинная продукция», — сообщил журналистам государственный инспектор управления Россельхознадзора по Алтайскому краю Александр Брыксин.

По его словам, владельцы груза планировали реализовать плодовые деревья в Алтайском крае, а часть — в соседней Кемеровской области.
Ссылка:
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Трагедия в Кемерово. Число погибших при пожаре достигло 64
Кыргызстанку осудили в России за нелегальное пересечение границы
Удерживали как рабов. В Рязани владельцы швейного цеха нарушали права мигрантов
Из Узбекистана в Кыргызстан медь перекидывали мешками
В Узбекистане на границе с Кыргызстаном изъяли золотые украшения на $210 тысяч
В Караколе милиционеры силой помогли знакомому вернуть его жену
В Астрахань не пустили розы из Кыргызстана
В Новосибирске кыргызстанец-ревнивец напал на мужчину с ножом
В России мигрант из Кыргызстана напал на скорую помощь
В Бишкеке мужчина перерезал горло пожилой соседке
Популярные новости
Плохо помыли машину. В&nbsp;Бишкеке мужчина стрелял в&nbsp;администратора автомойки Плохо помыли машину. В Бишкеке мужчина стрелял в администратора автомойки
В&nbsp;Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в&nbsp;розыск В Кыргызстане экс-председателя Военного суда объявили в розыск
Кыргызские чиновники и&nbsp;китайские бизнесмены нанесли ущерб в&nbsp;300 миллионов сомов Кыргызские чиновники и китайские бизнесмены нанесли ущерб в 300 миллионов сомов
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;19&nbsp;килограммами наркотиков задержали подполковника милиции В Кыргызстане с 19 килограммами наркотиков задержали подполковника милиции
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; выделит 10&nbsp;миллионов сомов на&nbsp;стартап-проекты «Бакай Банк» выделит 10 миллионов сомов на стартап-проекты
MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018&nbsp;в Бишкеке MegaCom открывает долгожданный велосезон-2018 в Бишкеке
Узнайте, как пополнить баланс в&nbsp;роуминге Узнайте, как пополнить баланс в роуминге
Сотрудники ОАО &laquo;Международный аэропорт &laquo;Манас&raquo; 24&nbsp;марта вышли на&nbsp;субботник Сотрудники ОАО «Международный аэропорт «Манас» 24 марта вышли на субботник