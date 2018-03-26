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Кыргызстанец был в розыске 10 лет. Задержали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Кыргызстана, который 10 лет находился в межгосударственном розыске. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

В Представительство МВД КР в МВД РФ поступила оперативная информация о кыргызстанце, скрывающемся от правоохранительных органов за совершенное на родине преступление. Им оказался уроженец Джалал-Абадской области Д.Ш., 1969 года рождения.

Как выяснилось, он находился в розыске за присвоение или растрату вверенного имущества. Уголовное дело возбуждено прокуратурой Базар-Коргонского района в 2008 году.

Его задержали 21 марта и водворили в ИВС. В настоящее время решают вопрос об экстрадиции согласно Минской конвенции.
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