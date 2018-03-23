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Кыргызстанку осудили в России за нелегальное пересечение границы

Магаданский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданки Кыргызстана. Ее признали виновной в незаконном пересечении государственной границы России, сообщило MagadanMedia.

Установлено, что еще в 2015 году решением Магаданского городского суда гражданку Кыргызстана признали виновной в нарушении режима пребывания иностранных граждан с назначением административного штрафа и выдворением за пределы России. Ей запретили въезжать в РФ до 14 июля 2020 года.

Однако женщина получила в Кыргызстане национальные паспорта со сроками действия до 2025-го и 2026 года с измененными данными о личности — на другое имя. Позже она въехала в Россию.

Кыргызстанку приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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