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В Москве кыргызстанца задержали за убийство соотечественника

Сотрудники представительства МВД Кыргызстана в России рыскрыли тяжкое преступление. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что еще 11 сентября 2017 года в Москве обнаружили тело 35-40-летнего мужчины азиатской внешности с признаками насильственной смерти (закрытая черепно-мозговая травма).

«По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ. Милиции удалось установить родственников убитого. Им оказался 45-летний гражданин Кыргызстана. В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан подозреваемый. Им также оказался гражданин КР — 32-летний уроженец города Оша», — сообщили в МВД.
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