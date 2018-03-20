Омбудсмен просит коллегу в России помочь кыргызским мигрантам в Рязани

Омбудсмен Кубат Оторбаев обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой по факту грубейших нарушений трудовых прав кыргызстанцев в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне МВД Кыргызстана сообщило, что в Рязани хозяин швейного цеха грубо нарушал права трудовых мигрантов. У кыргызстанцев отобрали паспорта, удерживали их на территории швейного цеха и не платили зарплату. Правоохранительные органы России проводят проверку, опечатаны несколько кабинетов ОсОО «Февраль», изъяты финансовые документы, оргтехника, жесткие диски с камер видеонаблюдения.

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13 граждан Кыргызстана обратились с заявлениями, которые зарегистрированы в книге учета сообщений и преступлений отдела МВД по Московскому району города Рязани. По ним создали оперативно-следственную группу и проводят ряд оперативно-следственных мероприятий для возбуждения уголовного дела в отношении работников ОсОО «Февраль».

«Виновные должны понести наказание в рамках законодательства Российской Федерации и международных норм, так как данный факт показывает наличие современных форм рабства, что карается Уголовным кодексом РФ», — отметил в письме Кубат Оторбаев.