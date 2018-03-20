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В Оше избившего продавцов магазина мужчину отпустили под домашний арест

В городе Ош мужчину, избившего продавцов мебельного магазина, отпустили под домашний арест. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что такую меру пресечения избрал ему Ошский городской суд.

«В отношении клиента мебельного магазина, избившего продавцов, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Его задержали, водворили в ИВС на 48 часов. Однако суд отпустил его под домашний арест. По предварительной версии, драка произошла из-за того, что мужчина вступился за свою жену», — сообщили в УВД.
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