В Оше избившего продавцов магазина мужчину отпустили под домашний арест

В городе Ош мужчину, избившего продавцов мебельного магазина, отпустили под домашний арест. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УВД южной столицы.

Уточняется, что такую меру пресечения избрал ему Ошский городской суд.

«В отношении клиента мебельного магазина, избившего продавцов, возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Его задержали, водворили в ИВС на 48 часов. Однако суд отпустил его под домашний арест. По предварительной версии, драка произошла из-за того, что мужчина вступился за свою жену», — сообщили в УВД.