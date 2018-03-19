Посылку отправили на «ферму рядом с пабом в конце дороги с коровами». Дошла

В середине марта почтовая служба городка Каст в Новой Зеландии попросила пользователей Facebook помочь найти адресата одной посылки. Вместо улицы и дома на свертке были указаны имена — Кей и Филипп — и описание местности. Отправитель просил доставить посылку на ферму, расположенную рядом с пабом на длинной дороге с коровами. Историю об этом сообщила meduza.io.

«Вы знаете Кей и Филиппа из Каста? Дайте нам знать, пожалуйста, чтобы мы могли доставить эту посылку тому, кому она предназначена. Спасибо», — гласил пост.

Администратор почтового отделения в Касте рассказала, что обычно посылки и письма с неправильным адресом отправляют обратно, но в этот раз она решила сделать исключение. «Мне показалось, что посылка подписана пожилым человеком, и я решила подождать несколько дней и попытаться найти адресата», — сообщила она изданию The Guardian.

Фото из Интернета. Ферма Форрестеров в поселении Фернсайд, Каст, Новая Зеландия

Через несколько часов после публикации призыва хозяин фермы сам пришел на почту! Им оказался Филипп Форрестер. Он узнал о посылке от друзей, которые показали ему пост в Facebook. Филипп показал открытку с видом на ферму и стадо коров, и рассказал, что паб находится не напротив фермы, а дальше по дороге.

По словам Форрестера, посылку отправила 70-летняя Айрин Микингс, несколько раз гостившая на ферме. Женщина прислала в подарок Кей и Филиппу фартук и полотенце, которые сшила сама.