Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн дала необычное интервью. Видео появилось в Twitter журнала Time.
По данным издания, Ардерн записывала свою речь из здания парламента, которое в народе называют «Пчелиный улей», когда началось землетрясение, но это не помешало ей продолжить монолог.
«У нас здесь землетрясение, довольно приличная встряска. Если видите, позади меня движутся предметы. Но в «Пчелином улье» подземные толчки чувствуются сильнее», — сказала Джасинда Ардерн.
Затем она отметила, что подземные толчки прекратились и теперь она в безопасности: они длились около 30 секунд.