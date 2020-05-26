Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн дала необычное интервью. Видео появилось в Twitter журнала Time.

По данным издания, Ардерн записывала свою речь из здания парламента, которое в народе называют «Пчелиный улей», когда началось землетрясение, но это не помешало ей продолжить монолог.

«У нас здесь землетрясение, довольно приличная встряска. Если видите, позади меня движутся предметы. Но в «Пчелином улье» подземные толчки чувствуются сильнее», — сказала Джасинда Ардерн.

Watch: New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when an earthquake struck during a live television interview Monday morning https://t.co/y6mi4M5mxb pic.twitter.com/L8uhle1rNT — TIME May 25, 2020

Затем она отметила, что подземные толчки прекратились и теперь она в безопасности: они длились около 30 секунд.