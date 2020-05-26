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Общество

Землетрясение — не помеха. Премьер Новой Зеландии дала необычное интервью

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн дала необычное интервью. Видео появилось в Twitter журнала Time.

По данным издания, Ардерн записывала свою речь из здания парламента, которое в народе называют «Пчелиный улей», когда началось землетрясение, но это не помешало ей продолжить монолог.

«У нас здесь землетрясение, довольно приличная встряска. Если видите, позади меня движутся предметы. Но в «Пчелином улье» подземные толчки чувствуются сильнее», — сказала Джасинда Ардерн.

Затем она отметила, что подземные толчки прекратились и теперь она в безопасности: они длились около 30 секунд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153824/
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