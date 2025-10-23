В Новой Зеландии хотят запретить соцсети детям младше 16 лет

В парламенте Новой Зеландии собираются рассмотреть закон, ограничивающий использование соцсетей подросткам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Власти Новой Зеландии готовят новый закон. Он запретит детям до 16 лет пользоваться социальными сетями, а компании, такие как Facebook или TikTok, будут обязаны проверять возраст пользователей.

Данный документ уже действует в Австралии, и депутат от Национальной партии Кэтрин Уэдд предложина внести законопроект и в Новой Зеландии по примеру соседней страны. Некоторые члены партии поддержали идею, но другие чиновники воздержались.

Премьер-министр Кристофер Лаксон отметил, что слишком частое использование соцсетей вредит подросткам, вызывая стресс, буллинг и проблемы с самооценкой.

Нет точной даты, когда парламент начнет обсуждать законопроект. Отчет о влиянии соцсетей на молодежь должен быть готов в начале 2026 года.