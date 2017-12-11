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Техноблог

На велосипеде по воде. Новозеландские изобретатели представили новую разработку

Фото из Интернета. Детище компании Manta5 из Новой Зеландии

Новозеландские изобретатели представили гидровелосипед Hydrofoiler XE-1. Его электродвигатель и подводное крыло позволяют буквально ездить по воде.

Крылья велосипеда сделаны из углепластика, прочного, как металл, но очень легкого. Велосипедист крутит педали и таким образом активирует пропеллер.

Технология такая же, как у катера на подводных крыльях. Когда велосипед ускоряется, его корпус поднимается над водой. Это позволяет ехать по поверхности воды.

Велосипед оснащен и электродвигателем мощностью 400 ватт. Крутя педали, вы вырабатываете электричество. Это позволит всплыть из воды, если вы упали.

Эксперты в оценках, насколько велосипед станет популярным, пока расходятся. Смущает многих и его цена — около $5,1 тысячи. Кроме того, отмечается, что прогулка на таком велосипеде все-таки потребует серьезной физической подготовки и ожидать от него легкой прогулки по рекам и озерам не стоит.
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