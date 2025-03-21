Существо, признанное самым уродливым в мире, стало «Рыбой года»

Признанная самым уродливым существом в мире рыба стала «Рыбой года» в Новой Зеландии, сообщается на сайте фонда-организатора конкурса Mountain to Sea Conservation Trust.

Фото Mountain to Sea Conservation Trust. Рыба-капля (Psychrolutes marcidus), ранее признанная в сети «самым уродливым существом в мире», стала победительницей конкурса «Рыба года»

Рыба-капля (Psychrolutes marcidus), ранее признанная в сети «самым уродливым существом в мире», стала победительницей конкурса «Рыба года».

Отмечается, что этот необычный обитатель глубин на 300 голосов обогнал своего ближайшего соперника — атлантического большеголова (Hoplostethus atlanticus), получив 1 тысячу 286 голосов,

Голосование длилось чуть больше двух недель, в нем приняли участие 5 тысяч 583 человека.

«Новозеландцы, известные своим неприятным хмурым выражением лица и явно мягким характером, когда их вытаскивают из глубины, продемонстрировали, что они действительно верят в красоту этого существа», — отметили организаторы.

Мемная рыба-капля с выражением лица «вечно недовольного старика», обитает в глубоких водах у побережья Новой Зеландии и Австралии. Ее необычная анатомия, включающая отсутствие скелета, чешуи и плавательного пузыря, позволяет ей выживать на глубинах при чрезвычайно высоком давлении. Когда ее вытаскивают из воды, внезапная декомпрессия заставляет рыбу-каплю деформироваться.