Трое задержаны в Бишкеке за разбой, младшему 16 лет

За разбойное нападение на студентов из Пакистана задержаны трое подозреваемых. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 18 марта примерно в 00.30 в службу «102» поступил вызов по факту разбойного нападения. Неизвестные, ворвавшись в квартиру студентов из Пакистана, применив физическую силу, отобрали два ноутбука, четыре сотовых телефона, наручные часы, а также портмоне с 4 тысячами сомов.

По подозрению в совершении преступления задержаны А.А., 1997 года рождения, К.Н., 2002 года рождения, и И.Э., 1999 года рождения. Все водворены в ИВС ГУВД Бишкека.