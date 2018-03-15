Уровень преступности среди иностранных граждан в Сахалинской области в 2017 году вырос на 30,2 процента, наибольшее количество преступлений приходится на граждан Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщил начальник УМВД региона Олег Долгий, передал «Интерфакс».

«Процесс замены коренного населения региона на иностранных граждан, прибывающих на Сахалин из республик Центральной Азии, оказывает все большее влияние на экономическую и социальную обстановку, общее состояние преступности. Наибольшее количество преступлений совершили граждане Кыргызстана и Узбекистана — более 120 (из 180 преступлений, совершенных иностранцами)», — рассказал Олег Долгий.

Он отметил, что Сахалинская область привлекательна для иностранцев, что подтверждается ростом числа поставленных на миграционный учет человек. При этом иностранные граждане «пытаются закрепиться в регионе, получая вид на жительство и российское гражданство». «Но миграционный поток составляют далеко не всегда законопослушные иностранные граждане», — подчеркнул глава УМВД.

Более 65 процентов преступлений (убийства, грабежи, разбои, кражи, незаконный оборот наркотиков и прочее), совершенных иностранцами, зарегистрированы в Южно-Сахалинске, так как большинство из мигрантов живет в областном центре.