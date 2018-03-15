22:17
USD 68.20
EUR 84.40
RUB 1.20
Происшествия

Лидеры по числу преступлений на Сахалине — граждане Кыргызстана и Узбекистана

Уровень преступности среди иностранных граждан в Сахалинской области в 2017 году вырос на 30,2 процента, наибольшее количество преступлений приходится на граждан Кыргызстана и Узбекистана. Об этом сообщил начальник УМВД региона Олег Долгий, передал «Интерфакс».

«Процесс замены коренного населения региона на иностранных граждан, прибывающих на Сахалин из республик Центральной Азии, оказывает все большее влияние на экономическую и социальную обстановку, общее состояние преступности. Наибольшее количество преступлений совершили граждане Кыргызстана и Узбекистана — более 120 (из 180 преступлений, совершенных иностранцами)», — рассказал Олег Долгий.

Он отметил, что Сахалинская область привлекательна для иностранцев, что подтверждается ростом числа поставленных на миграционный учет человек. При этом иностранные граждане «пытаются закрепиться в регионе, получая вид на жительство и российское гражданство». «Но миграционный поток составляют далеко не всегда законопослушные иностранные граждане», — подчеркнул глава УМВД.

Более 65 процентов преступлений (убийства, грабежи, разбои, кражи, незаконный оборот наркотиков и прочее), совершенных иностранцами, зарегистрированы в Южно-Сахалинске, так как большинство из мигрантов живет в областном центре.
Ссылка:
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
В Новосибирске кыргызстанец-ревнивец напал на мужчину с ножом
Кыргызстанец российскую школьницу не совращал. Провинился в другом
Кыргызстанку с пониженной социальной ответственностью задержали в Якутске
Кыргызстанка сменила паспортные данные, чтобы попасть в Россию
Таксист из Кыргызстана стал жертвой грабителей в Санкт-Петербурге
Установлена личность упавшего с крыши в Санкт-Петербурге кыргызстанца
Кыргызстанец в Москве грабил пассажиров на вокзале
В Санкт-Петербурге погиб кыргызстанец, очищая крышу от наледи
В Москве задержали 35 кыргызстанцев. Проверяли регистрацию
Кыргызстанка вылетела из Санкт-Петербурга в Бишкек по поддельному паспорту
Популярные новости
Жители бишкекской новостройки &laquo;Учкун-2&raquo; грозятся сжечь себя у&nbsp;&laquo;Белого дома&raquo; Жители бишкекской новостройки «Учкун-2» грозятся сжечь себя у «Белого дома»
Лавина на&nbsp;дороге Бишкек&nbsp;&mdash; Ош. Фоторепортаж Лавина на дороге Бишкек — Ош. Фоторепортаж
Следователя УВД Октябрьского района Бишкека задержали при получении взятки Следователя УВД Октябрьского района Бишкека задержали при получении взятки
Пьяный налоговик едва не&nbsp;выпил реактив, предназначенный для анализа Пьяный налоговик едва не выпил реактив, предназначенный для анализа
Бизнес
Любимая, пунктуальная, динамичная. В&nbsp;Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании Любимая, пунктуальная, динамичная. В Кыргызстане выбрали лучшие авиакомпании
Безлимитный Интернет и&nbsp;бесплатные звонки&nbsp;&mdash; теперь в&nbsp;подарок! Безлимитный Интернет и бесплатные звонки — теперь в подарок!
Примите участие во&nbsp;Всемирной неделе денег с&nbsp;&laquo;Бакай Банком&raquo; Примите участие во Всемирной неделе денег с «Бакай Банком»
Ваш телевизор станет УМНЫМ с&nbsp;Android-приставкой O!TV Ваш телевизор станет УМНЫМ с Android-приставкой O!TV