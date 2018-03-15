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Происшествия

В отношении чиновников таможни «Ош» возбуждены уголовные дела

Генеральная прокуратура продолжает выявлять преступления в таможенной сфере, в том числе связанные с уклонением от уплаты таможенных платежей и налоговых сборов.

В отношении отдельных чиновников Государственной таможенной службы по факту незаконного завершения процедуры таможенного транзита возбуждены уголовные дела по статьям «Контрабанда», «Злоупотребление должностным положением» и «Служебный подлог» УК КР.

Установлено, что в 2017 году в Единой автоматизированной информационной системе сотрудники таможни «Ош» необоснованно провели транзитную декларацию международной дорожной перевозки товаров. Фактурная стоимость товара составила $49 тысяч. В результате государству причинен ущерб на сумму 686 тысяч сомов. Проводится расследование. 
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