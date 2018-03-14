Жестоко избитую восьмилетнюю девочку выпишут из больницы в ближайшее время

Жестоко избитую восьмилетнюю девочку выпишут в ближайшее время. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель главного врача Городской детской клинической больницы № 3 Данияр Шайбеков.

По его словам, состояние ребенка стабильное, она идет на поправку.

«В основном за девочкой ухаживают врачи. К ней приходит бабушка, социальные работники. На теле ребенка есть старые гематомы. Сейчас синяки проходят, девочка выздоравливает», — рассказал Данияр Шайбеков.

Напомним, восьмилетняя девочка поступила в Бишкекскую детскую больницу № 3 с множественными гематомами от избиения. По данному факту УВД Аламудунского района возбудило уголовное дело.