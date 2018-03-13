В Бишкеке задержали женщину, за которой числится более 40 фактов мошенничества

В Бишкеке задержали женщину, которая причастна к более чем 40 фактам мошенничества. Подробности ИА «24.kg» сообщили в ГУВД столицы.

Уточняется, что в УВД Свердловского района с заявлением обратилась женщина. Она рассказала, что малознакомая женщина представилась ей генеральным директором фирмы сетевого маркетинга и заявила, что если та вложит деньги в компанию, то через некоторое время вложенная сумма увеличится вдвое.

«В итоге подозреваемая взяла у потерпевшей $12 тысяч и скрылась. По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Женщину задержали. Ею оказалась 48-летняя М.Э. Известно, что задержанная причастна к более чем 40 фактам аналогичных преступлений. Ее водворили в СИЗО на два месяца. Расследование продолжается», — сообщили в ГУВД Бишкека.