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Следователя УВД Октябрьского района Бишкека задержали при получении взятки

Следователя УВД Октябрьского района города Бишкека задержали при получении взятки. Об этом сообщило МВД.

По данным ведомства, в службу внутренних расследований министерства с заявлением обратился гражданин Р.Б. Он просил принять меры в отношении следователя УВД Октябрьского района Бишкека. В заявлении мужчина указал, что того зовут Ислам. Заявитель отметил, что оперативник требовал 20 тысяч сомов, чтобы исключить его из подозреваемых по уголовному делу.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Вымогательство взятки» УК КР, расследование передали в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями.

Следователя задержали в служебном кабинете с поличным. У него изъяли 8 тысяч сомов меченых купюр.
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