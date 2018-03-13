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Жестоко избитая восьмилетняя девочка обвинила мачеху

Жестоко избитая восьмилетняя девочка обвинила в побоях мачеху. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Чуйской области.

По их данным, в настоящее время назначили необходимые экспертизы. По их итогам выяснят степень тяжести травм от избиений.

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«Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью». Ребенок живет с отцом и мачехой. Девочка учтверждает, что ее избила мачеха. Следствие выяснит, кто нанес ей такие жестокие побои. Возможно, статья, по которой возбудили уголовное дело, изменится», — сообщили в ГУВД.

Напомним, восьмилетняя девочка поступила в Бишкекскую детскую больницу №3 с множественными гематомами от избиения.
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