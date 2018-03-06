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Происшествия

На строительстве детсада присвоили почти 800 тысяч сомов

В селе Байыш должностные лица айыл окмоту составили фиктивные акты выполненных работ по капитальному строительству детского сада. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

По его данным, прокуратура Ноокатского района проверила законность использования бюджетных средств, предназначенных для строительства социальных объектов в Исановском айыл окмоту.

Установлено, что должностные лица айыл окмоту в сговоре с представителями ОсОО «Н.С.» составили фиктивные акты выполненных работ, внеся в них ложные сведения. В результате здание детского сада приняли на баланс айыл окмоту по стоимости 2 миллиона 795 тысяч сомов.

Государству нанесли ущерб на сумму 779 тысяч сомов.

Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Исановского айыл окмоту и ОсОО «Н.С.» по статьям 171 (присвоение или растрата вверенного имущества), 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) и 315 (служебный подлог) УК КР.
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