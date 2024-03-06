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Происшествия

Ущерб 7 миллионов сомов. Задержан подозреваемый в растрате вверенного имущества

В Жайылском районе задержан подозреваемый в присвоении и растрате вверенного имущества в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 17 ноября 2023 года в ОВД Жайылского района обратился председатель правления СХПК «Ж». Он просил принять меры в отношении Д.Б., который, занимая должность главного ветеринарного врача СХПК «Ж», присвоил 11 коров на 381 тысячу 250 сомов, 1 рабочего мерина за 70 тысяч сомов, 332 овцы на 4 миллиона 805 тысяч сомов, 366 коз на 1 миллион 975 тысяч сомов и так далее.

Общий материальный ущерб составляет 7 миллионов 941 тысячу 250 сомов.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

Возбуждено уголовное дело по статье 210 «Присвоение или растрата вверенного имущества» УК КР.

По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в ИВС Д.Б., 1980 года рождения. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/288451/
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