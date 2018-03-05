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Происшествия

Перевозчикам незаконно выдавали разрешения на перевозку грузов сверх нормы

Транспортная прокуратура установила, что заместитель начальника Ошского территориального управления Агентства автотранспорта, начальник ПТК «Иркештам» и другие должностные лица в 2017 году незаконно выписали 651 специальное разрешение на провоз грузов, масса которых превышала допустимую осевую нагрузку.

Как сообщила Генеральная прокуратура, специальные разрешения на проезд должны выдаваться только тем автотранспортным средствам, которые перевозят специальный и неделимый груз.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса КР.
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