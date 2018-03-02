В Москве задержали кыргызстанца, разыскиваемого за мошенничество

Сотрудники МВД Кыргызстана и отдела МВД России по району Некрасовка города Москвы задержали кыргызстанца, разыскиваемого за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Уточняется, что в представительство МВД КР в России поступила оперативная информация, что в Москве находится гражданин Кыргызстана, который скрывается от правоохранительных органов за совершенные преступления.

«Сотрудники отдела МВД России по району Некрасовка города Москвы и представительства МВД КР в РФ установили личность и местонахождение разыскиваемого. Им оказался 63-летний уроженец Аксыйского района Джалал-Абадской области. Он обвиняется в мошенничестве.

Выяснилось, что разыскиваемый покинул Кыргызстана и долгое время скрывался за границей. Задержанного водворили в ИВС ОМВД. Решается вопрос о его экстрадиции, сообщили в пресс-службе МВД.