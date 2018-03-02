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Происшествия

В Казахстане заключенный гражданин Кыргызстана зашил себе рот

В Институт омбудсмена Кыргызстана поступило сообщение, что в исправительной колонии города Тараза (Казахстан) содержится гражданин Кыргызстана, инвалид третьей группы. Он объявил голодовку и в знак протеста зашил рот.

Причиной стали, как объяснил осужденный,  притеснения по национальному признаку со стороны руководства учреждения, где он отбывает наказание. 

Омбудсмен Кубат Оторбаев обратился к уполномоченному по правам человека Казахстана с просьбой защитить права заключенного кыргызстанца, а в случае подтверждения фактов нарушения его прав, принять меры по их восстановлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

От имени института акыйкатчи направлены письма в Генеральную прокуратуру и Министерство иностранных дел КР, чтобы осужденноого соотечественника этапировали для отбытия срока на родину. 
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