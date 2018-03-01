В Бишкеке мужчина перерезал горло пожилой соседке

В Бишкеке милиционеры задержали подозреваемого в убийстве 64-летней женщины. Об этом ИА «24.kg» сообщили ГУВД столицы.

По их данным, 28 февраля на пульт «102» поступил вызов о том, что по улице Интергельпо в квартире лежит женщина, истекающая кровью.

«Когда на место приехали оперативные сотрудники, женщина уже умерла. Ей перерезали горло. По горячим следам милиционеры задержали подозреваемого в совершении преступления. По предварительным данным, задержанный является соседом убитой. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Мужчину водворили в ИВС», — отметили в ГУВД.